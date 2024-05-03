Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тейлор Фритц
Сегодня
17:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Мадрид (м)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Бостон Брюинз
5 мая
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
00:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
00:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 7-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
00:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
10:15, 3 мая 2024Спорт

Бывший тренер «Пари НН» объяснил увольнение из команды

Экс-тренер «Пари НН» Юран об увольнении из клуба: я оказался заложником ситуации

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Экс-тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил увольнение из команды. Его цитирует «Чемпионат».

По словам специалиста, в клубе была нехватка игроков. «Я говорил, что "Пари НН" нужно четыре-пять футболистов, помимо Константина Марадишвили и Константина Кучаева. Надо было добирать еще двух-трех игроков. Но бюджет не позволил это сделать», — отметил он.

Юран напомнил, что Марадишвили, Кучаев и Мамаду Майга травмировались во время матчей. Таким образом, клуб остался без ключевых игроков. «В итоге я оказался заложником ситуации», — заключил тренер.

Юрана уволили из «Пари НН» после разгрома от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5 в матче 26-го тура чемпионата страны. Поражение стало шестым подряд для нижегородской команды. Юран занимал пост с апреля 2023-го.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

      Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

      Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

      Пентагон начал переброску истребителей в Катар

      «Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

      Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

      В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

      Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше