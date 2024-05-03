Бывший тренер «Пари НН» объяснил увольнение из команды

Экс-тренер «Пари НН» Юран об увольнении из клуба: я оказался заложником ситуации

Экс-тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил увольнение из команды. Его цитирует «Чемпионат».

По словам специалиста, в клубе была нехватка игроков. «Я говорил, что "Пари НН" нужно четыре-пять футболистов, помимо Константина Марадишвили и Константина Кучаева. Надо было добирать еще двух-трех игроков. Но бюджет не позволил это сделать», — отметил он.

Юран напомнил, что Марадишвили, Кучаев и Мамаду Майга травмировались во время матчей. Таким образом, клуб остался без ключевых игроков. «В итоге я оказался заложником ситуации», — заключил тренер.

Юрана уволили из «Пари НН» после разгрома от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5 в матче 26-го тура чемпионата страны. Поражение стало шестым подряд для нижегородской команды. Юран занимал пост с апреля 2023-го.