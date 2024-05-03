Чемпионка мира объяснила нелюбовь фигуристов к показательным выступлениям

Бутырская заявила, что фигуристы не любят показательные выступления из-за света

Чемпионка мира Мария Бутырская объяснила нелюбовь фигуристов к показательным выступлениям. Ее слова приводит «Советский Спорт».

По словам экс-спортсменки, очень тяжело выступать без нормального света, когда прожектор слепит глаза. «Да, это красиво смотрится, но мы привыкли кататься в полном свете, особенно когда сложные элементы. С таким освещением вообще координация нарушается», — заявила Бутырская.

Ранее тренер Александр Жулин рассказал, что в день произвольной программы на чемпионатах мира фигуристы закупались для «отрыва» после соревнований. «Почему на показательных все катаются как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — отметил он.

Бутырская выиграла чемпионат мира в женском одиночном катании в 1999 году. Она также является трехкратной чемпионкой Европы.