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11:39, 3 мая 2024Спорт

Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов

Жулин рассказал, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяные
Александр Жулин

Александр Жулин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о том, как расслабляются спортсмены после главных стартов.

Жулин поделился, что в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупались для «отрыва». «Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идет отрыв просто. Почему на показательных все катаются, как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — объяснил он.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу. Она отметила, что получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на турнирах.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также были отменены международные турниры на территории двух стран.

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      Дарья Коршунова
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