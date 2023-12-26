Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ньюкасл Юнайтед
1:3
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:13, 26 декабря 2023Спорт

Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу

Туктамышева рассказала, что в шоу зарабатывает не меньше, чем на соревнованиях

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сравнила гонорары от выступления в ледовых шоу с призовыми за участие в соревнованиях. Ее слова приводит Sports.ru.

«Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон — и потом у тебя классная ставка на шоу, ты востребован и на самом пике», — отметила Туктамышева. При этом она добавила, что сейчас получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на соревнованиях.

Ранее Туктамышева рассказала о самой дорогой покупке с призовых. По ее словам, это квартира в Санкт-Петербурге.

22 октября чемпионка мира и Европы Туктамышева объявила о решении взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужный признал потерю Украиной Марьинки

      Англичанин положил осьминога соседке в почтовый ящик и получил срок

      Глава СПЧ назвал запреты в сфере абортов «хаотичными случайными мерами»

      Залужный заявил об изменении стратегии ВСУ

      Покинувшая Россию звезда «Чик» рассказала о тяжелых отношениях с матерью

      У россиян появится возможность выгодно улететь в Узбекистан

      В Германии не увидели причин увеличить помощь Украине

      ФСБ совместно с таможней пресекла контрабанду более 200 госнаград СССР

      В СПЧ объяснили призыв Залужного не скорбеть из-за потери населенных пунктов

      Иностранный тренер клуба РПЛ назвал исключительное для Европы российское явление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости