Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу

Туктамышева рассказала, что в шоу зарабатывает не меньше, чем на соревнованиях

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сравнила гонорары от выступления в ледовых шоу с призовыми за участие в соревнованиях. Ее слова приводит Sports.ru.

«Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон — и потом у тебя классная ставка на шоу, ты востребован и на самом пике», — отметила Туктамышева. При этом она добавила, что сейчас получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на соревнованиях.

Ранее Туктамышева рассказала о самой дорогой покупке с призовых. По ее словам, это квартира в Санкт-Петербурге.

22 октября чемпионка мира и Европы Туктамышева объявила о решении взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.