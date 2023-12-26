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11:32, 26 декабря 2023Спорт

Туктамышева рассказала о самой крупной покупке с призовых

Туктамышева рассказала, что самой крупной покупкой с призовых стала квартира
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о самой крупной покупке с призовых. Ее слова приводит Sports.ru.

Туктамышева поделилась, что самая большая ее покупка — квартира в Санкт-Петербурге. «Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира — и я на нее копила, наоборот — я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру», — отметила она.

Также фигуристка рассказала, на что потратила свои первые призовые. «Это был сезон-2011/2012. Я только вышла во взрослые, начала выигрывать Гран-при. Пришли призовые с первого этапа, я купила самый новый MacBook Air», — заявила она.

22 октября Туктамышева объявила о решении взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряным призером. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

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