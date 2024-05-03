Фитнес-эксперт рассказал о запрещенных при гипертонии тренировках

Фитнес-эксперт Каневский: при гипертонии запрещены интенсивные кардиотренировки

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о запрещенных при гипертонии тренировках. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский рекомендовал отказаться от интенсивных кардиотренировок: бега, прыжков на скакалке, любых повышающих пульс аэробных активностей. Взамен он посоветовал заниматься йогой, пилатесом, аквааэробикой или плаванием.

«С осторожностью нужно заниматься в тренажерном зале: нельзя работать с большими весами (когда выполняете менее 12 повторений), запрещена статика (планка, стульчик), нельзя выполнять упражнения, когда голова находится ниже корпуса (гиперэкстензия, упражнения на пресс)», — добавил специалист. Кроме того, Каневский рекомендовал отказаться от участия в спаррингах в единоборствах.

Ранее тренер Алена Грибанова рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса. Эксперт объяснила, что противопоказаны высокоинтенсивные и силовые тренировки.