Исчезнувший со всем экипажем корабль нашли спустя 115 лет. Что с ним случилось и почему его считали проклятым?

Найдено исчезнувшее 115 лет назад судно с экипажем, которое считалось проклятым

Пароход Adella Shores таинственным образом исчез 115 лет назад со всеми 14 членами экипажа. Его обнаружили лишь в 2021 году и долго пытались понять, правда ли это то самое судно. Почему его считали проклятым и как искали — в материале «Ленты.ру».

Adella Shores нашли в окрестностях штата Мичиган

В начале мая Историческое общество кораблекрушений Великих озер (GLSHS) официально подтвердило подлинность судна и впервые обнародовало его фотографии. Его обнаружили в 2021 году директор по морским операциям GLSHS и член этого общества Дэррил Эртель и его брат Дэн. С помощью гидролокационной системы они нашли судно на глубине 198,2 метра.

Я почти сразу понял, что это должен быть Adella Shores, когда определил его длину, потому что в том районе не было других пропавших судов похожего размера Дэррил Эртель директор по морским операциям GLSHS

Затем братья через дистанционно управляемый подводный аппарат сопоставили внешний вид найденного судна и Adella Shores. Они оказались идентичными.

Обломки Adella Shores Фото: Courtesy Great Lakes Shipwreck Historical Society

Пароход таинственно пропал в 1909 году

Корабль Adella Shores исчез 1 мая 1909 года в окрестностях штата Мичиган. С грузом соли он следовал за большим стальным судном Daniel J. Morrell, разбивающим льдины, но попал в шторм и исчез.

Капитан парохода Daniel J. Morrell предположил, что из-за сильного ветра льдины пробили корпус Adella Shores, и она ушла на дно озера Верхнее. Впоследствии несколько обломков судна прибило к берегам. Членов экипажа так и не нашли.

Судно прозвали проклятым из-за его освящения водой

Деревянный пароход Adella Shores построили в 1884 году в штате Мичиган и назвали в честь дочери владельца судна Аделлы. Корабль весил 735 тонн и в длину достигал 59,4 метра. Сестра Аделлы, Бесси, перед его первым плаванием разбила о борт судна бутылку воды, потому что ее семья строго относилась к употреблению алкоголя.

Обычно моряки «крестят» суда вином или шампанским. Такое нарушение традиций они посчитали дурным предзнаменованием и прозвали Adella Shores проклятым

До исчезновения в 1909 году пароход дважды за 15 лет терпел крушение на мелководье. Каждый раз его снимали с мели и снова отправляли в плавание.

Историческое общество кораблекрушений ищет корабли в Верхних озерах

Историческое общество кораблекрушений Верхних озер — профессиональная морская организация, члены которой ищут затонувшие корабли. Общество проводит свои исследования в водах пяти крупнейших озер Америки: Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио, а также в нескольких водоемах поменьше.

Обломки Adella Shores Фото: Courtesy Great Lakes Shipwreck Historical Society

Эти озера сформировались в конце последней ледниковой эпохи за счет таяния льдов. На Великих озерах было активно развито судоходство. Например, Daniel J. Morrell, сопровождавший Adella Shores в его последнем плавании, был сухогрузом Великих озер. Многие из ходивших по ним судов сейчас списаны и преобразованы в музеи.

Затонувшие в прошлых веках суда продолжают находить в разных частях мира

В феврале у берегов Австралии нашли судно Nemesis, которое пропало 120 лет назад. Nemesis перевозил уголь, когда попал в сильный шторм и исчез с 32 членами экипажа. Это происшествие широко освещалось в газетах, но обломки судна так и не смогли найти. Современным исследователям удалось выяснить причину потопления судна.

Двигатель Nemesis вышел из строя во время шторма. Пароход начал уходить под воду настолько быстро, что экипаж не успел развернуть спасательные шлюпки

Затонувший в XIX веке загадочный парусник сам появился у берегов Канады. Обломки затонувшего корабля вынесло на берег в январе прошлого года. По ним ученые и установили возраст судна.

Обломки Adella Shores Фото: Courtesy Great Lakes Shipwreck Historical Society

«Это был внушительный корабль, а думаю, крупнее шхуны», — заявил президент Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора Нил Берджесс.