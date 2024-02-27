Тайну пропавшего судна с 32 членами экипажа раскрыли спустя 120 лет

У берегов Австралии нашли загадочно пропавшее 120 лет назад судно Nemesis

У берегов Австралии нашли судно, загадочно исчезнувшее 120 лет назад. Об этом сообщает австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO).

Пароход Nemesis перевозил уголь из Ньюкасла в Мельбурн в июле 1904 года, когда попал в сильный шторм у берегов штата Новый Южный Уэльс и исчез вместе с 32 членами экипажа. Через несколько недель после урагана тела членов экипажа и фрагменты обломков 73-метрового судна были выброшены на берег на пляже примерно в 30 километрах к югу от Сиднея.

Случившееся широко освещалось в газетах, но обломки судна так и не смогли найти. Причина и место крушения оставались тайной многие годы, которую удалось раскрыть лишь недавно. В мае 2022 года компания Subsea Professional Marine Services, занимающаяся дистанционным зондированием, случайно наткнулась на обломки парохода, обыскивая дно возле Сиднея в поисках пропавших грузов. Обломок Nemesis нашли совершенно нетронутым примерно в 26 километрах от берега на глубине 160 метров.

Команда CSIRO использовала современные многолучевые эхолоты, чтобы составить карту морского дна в месте крушения в высоком разрешении. Затем исследователи провели систематический визуальный осмотр всего затонувшего корабля с помощью специальной системы подводных камер. А позже эксперты по морской археологии сверили эти снимки со старыми фотографиями и эскизами грузового судна, чтобы точно убедиться, что это оно.

Спустя 120 лет также удалось установить причину крушения: судно затонуло из-за того, что его двигатель вышел из строя из-за шторма. Предположительно после удара большой волны пароход начал уходить под воду настолько быстро, что экипаж не успел развернуть спасательные шлюпки.

Ранее сообщалось, что в Канаде к берегу в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор вынесло крупный обломок корпуса деревянного корабля XIX века. Загадочные обломки затонувшего корабля заметил рядом с поселком Кейп-Рэй на юго-западной оконечности острова 21-летний мужчина, отправившийся поохотиться на птиц.