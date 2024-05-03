Теннисист Медведев заявил, что не может оценить степень серьезности травмы бедра

Российский теннисист Даниил Медведев раскрыл подробности травмы, полученной на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Мадриде. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP.

«В четвертом гейме я внезапно почувствовал, что щелкнуло бедро. При напряжении мышц возникал спазм. В конце сета я специально попробовал сбегать к сетке, и это было больно. Поэтому продолжать не имело смысла», — заявил Медведев. Теннисист отметил, что не может оценить степень серьезности травмы до медицинского обследования, и не знает, сколько времени понадобится на восстановление.

2 мая Медведев снялся с матча 1/4 финала турнира после первого сета, в котором он проиграл чеху Иржи Легечке со счетом 4:6. По ходу встречи россиянин несколько раз обращался за помощью к физиотерапевту.

Медведев снялся с матча в шестой раз во взрослой карьере. Последний раз это произошло в октябре 2022 года на встрече с Новаком Джоковичем.