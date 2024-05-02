Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира ATP после первого сета

Медведев снялся с матча 1/4 финала турнира ATP в Мадриде после первого сета

Россиянин Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде против представителя Чехии Иржи Легечки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 мая. В первом сете соперник Медведева одержал победу со счетом 6:4. По ходу игры рсосиянин несколько раз обращался за помощью к физиотерапевту, а на старте второй партии отказался от продолжения борьбы.

Медведев снялся с матча в шестой раз во взрослой карьере. Последний раз это произошло в октябре 2022 года на встрече с Новаком Джоковичем.

В полуфинале турнира Легечка сыграет с канадцем Феликсом Оже‑Аллясимом. Канадец прошел в эту стадию после отказа Янника Синнера продолжать борьбу.