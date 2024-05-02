Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:1
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Ростов
0:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Марсель
1:1
2-й тайм
live
Аталанта
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
00:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 6-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
22:29, 2 мая 2024Спорт

Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира ATP после первого сета

Медведев снялся с матча 1/4 финала турнира ATP в Мадриде после первого сета

Фото: Juan Medina / Reuters

Россиянин Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде против представителя Чехии Иржи Легечки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 мая. В первом сете соперник Медведева одержал победу со счетом 6:4. По ходу игры рсосиянин несколько раз обращался за помощью к физиотерапевту, а на старте второй партии отказался от продолжения борьбы.

Медведев снялся с матча в шестой раз во взрослой карьере. Последний раз это произошло в октябре 2022 года на встрече с Новаком Джоковичем.

В полуфинале турнира Легечка сыграет с канадцем Феликсом Оже‑Аллясимом. Канадец прошел в эту стадию после отказа Янника Синнера продолжать борьбу.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Чисто английское убийство». Reuters удалил слова Кэмерона об ударах по России. Как на это отреагировали в Москве?

      Протестующие в Тбилиси перекрыли площадь Героев

      Российский посол выразил надежду на восстановление отношений с Южной Кореей

      Латвия допустила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне

      Мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

      Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира ATP после первого сета

      В Словакии заявили об отсутствии планов по отправке военных на Украину

      Захарова ответила на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

      TikTok снова оказался частично заблокирован в России

      На востоке Москвы произошел сильный пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше