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09:32, 3 мая 2024Забота о себе

Найден неожиданный способ профилактики рака

Fox News: витамин D может быть полезен для профилактики рака

Фото: Rob Wicks / Unsplash

Витамин D может быть эффективным средством для профилактики рака, считает руководитель британской иммунобиологической лаборатории Каэтану Рейс э Соуза. О неожиданном способе защиты от этого опасног заболевания он рассказал Fox News.

Рейс э Соуза подчеркнул, что испытания проводились только на мышах, однако полученные результаты дают основание полагать, что в будущем витамин D может быть полезен для предотвращения рака у людей. «Найденные нами данные стали неожиданностью — витамин D может регулировать микробиом кишечника, создавая благоприятные условия для размножения бактерий, повышающих иммунитет к раку», — заявил эксперт.

Специалист отметил, что пока непонятно, почему витамин D помогает улучшить микробиом кишечника, но, если ответ на этот вопрос будет найден, вероятно, получится больше узнать о механизме его воздействия на иммунитет.

Нейроонколог Шама Фарук, которая не участвовала в исследовании, считает результаты опытов с витамином D воодушевляющими. Она подчеркнула, что изучение микробиома дает надежду, что в ближайшем будущем появятся новые подходы к лечению и профилактике рака.

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      Екатерина Улитина
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