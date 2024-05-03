Назван предварительный ущерб от пожара на заводе в Москве

Ущерб от пожара на заводе в московском районе Перово оценивается в ₽100 млн

Предварительный ущерб от пожара на заводе по производству искусственного камня в московском районе Перово составляет 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам директора по маркетингу Владислава Эфрусси, в результате пожара сгорели чертежи, оборудование и заготовки. Сотрудников в этот момент внутри не было.

Представитель компании подчеркнул, что к поджогу могут быть причастны конкуренты. В данный момент записи камер видеонаблюдения изучаются.

Ранее стало известно, что пожар произошел на предприятии на улице Буракова. Возгорание началось на территории мебельного цеха на третьем этаже. Для помощи огнеборцам запросили авиацию.

Позже к тушению пожара привлекали два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимали участие 120 человек и 35 единиц техники.

Позднее возгорание было локализовано на площади 2 500 квадратных метров, а спустя время — ликвидировано.

