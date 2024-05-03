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00:14, 3 мая 2024Россия

Пожар на востоке Москвы локализовали

МЧС России: пожар на заводе в Перово локализован на площади 2,5 тыс. кв. м

Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»

Возгорание на заводе по производству искусственного камня в столичном районе Перово локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2500 квадратных метрах», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожар произошел на предприятии на улице Буракова. Возгорание началось на территории мебельного цеха на третьем этаже. Для помощи огнеборцам запросили авиацию.

Позже к тушению пожара привлекли два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимают участие 120 человек и 35 единиц техники.

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      Евгений Силаев
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