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15:43, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Немецкий журналист посетил выставку трофейной техники ВСУ и удивился

Журналиста Welt Ваннера удивило число посетителей выставки трофейной техники ВСУ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер посетил в Москве выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной во время спецоперации, и удивился множеству посетителей. Впечатлениями он поделился в видео, доступном на YouTube.

«Я побывал там вчера и удивился, как много людей там было», — заявил Ваннер, говоря о выставке на Поклонной горе. Он отметил, что на технику пришли посмотреть тысячи людей, и сравнил это с паломничеством.

По словам корреспондента Welt, на выставке он прислушался к тому, о чем общались посетители, и понял, что они с гордостью говорили о трофейной технике.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что выставка трофейной техники в Москве показывает несостоятельность ВСУ на поле боя. По его мнению, представленная техника демонстрирует, что фактически Запад не может добиться реального превосходства над Россией.

Выставка захваченной техники ВСУ открылась на Поклонной горе 1 мая. На ней представлены образцы военной техники, поставленной Украине из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран.

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      Олег Давыдов
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