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19:45, 3 мая 2024Культура

Отец находящегося в СИЗО певца Шарлота рассказал о его состоянии

Отец арестованного певца Шарлота заявил, что артисту стало лучше

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Отец певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт, рассказал о состоянии сына в СИЗО. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Валерий Шарлот сообщил, что недавно виделся с сыном и планирует навестить его на следующей неделе. По словам родителя артиста, Эдуарду стало легче: он начал понимать, что следует рассчитывать на свои силы, а не на везение.

«Эдя сейчас, видимо, понял эту ситуацию лучше. Складывается ощущение, что ему стало полегче жить. Отношения у нас тоже улучшились, так как он видит только меня», — заявил Валерий Шарлот.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), находясь за границей. Через некоторое время он вернулся в Россию, где был задержан.

Защита настаивает, что певец страдает биполярным расстройством, из-за которого вел себя неадекватно и сжег свой паспорт. В случае подтверждения диагноза Шарлота направят на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил Шарлоту арест до 29 мая. Защита артиста обжаловала это решение.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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