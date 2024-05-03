Пара 75 лет собирала коллекцию кукол и продала ее за 74 миллиона рублей

Пара из Британии за 75 лет собрала коллекцию кукол и продала за 74 млн рублей

Пожилая пара из Великобритании собрала самую крупную коллекцию кукол, которую когда-либо продавали на аукционе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Всего в коллекции Остина Смита и Маргарет Харкинс было около тысячи кукол, все они хранились в их доме в Бате, графство Сомерсет. Муж и жена начали коллекционировать кукол в 1949 году: тогда они купили первую сломанную куклу на гаражной распродаже. За 75 лет они собрали огромную коллекцию, которую редко видел кто-либо, кроме них самих.

Некоторые редкие куклы датируются XVIII и XIX веками, и аукционисты описали эту находку как «самую большую и ценную коллекцию кукол, зафиксированную за 25 лет». Кукол продали на двух аукционах Special Auction Services (SAS) в Ньюбери, Беркшир. Общая стоимость коллекции составила 632 тысячи фунтов (около 74 миллионов рублей).

Одними из самых популярных лотов оказались модная кукла из немецкого фарфора, редкая пастушка Жана Руле 1880-х годов «Ле Берже Ватто» с ягненком. Кроме того, куклы Панч и Джуди, полностью изготовленные из бисквитного фарфора, были проданы за 2,5 тысячи фунтов стерлингов (292 тысячи рублей), что в 60 раз превысило их предполагаемую стоимость.

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