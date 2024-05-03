Российские войска вошли на американскую военную базу в Нигере

Reuters: ВС России разместились на занятой войсками США базе в Нигере

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России разместились на занятой войсками США военной базе в Нигере. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что российские силы вошли на территорию американской авиабазы 101. Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе 1000 военных США из страны.

Источник агентства в Пентагоне назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». Отмечается, что США дали понять властям Нигера, что американские солдаты не могут находиться на базе с российскими военными.

26 апреля сообщалось, что США выведут основную часть войск из Нигера и Чада. Это решение сопровождалось протестами местного населения против нахождения в стране военнослужащих США. На фоне этого Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.