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06:53, 3 мая 2024Мир

Российские войска вошли на американскую военную базу в Нигере

Reuters: ВС России разместились на занятой войсками США базе в Нигере
СюжетНаселение России:

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России разместились на занятой войсками США военной базе в Нигере. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что российские силы вошли на территорию американской авиабазы 101. Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе 1000 военных США из страны.

Источник агентства в Пентагоне назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». Отмечается, что США дали понять властям Нигера, что американские солдаты не могут находиться на базе с российскими военными.

26 апреля сообщалось, что США выведут основную часть войск из Нигера и Чада. Это решение сопровождалось протестами местного населения против нахождения в стране военнослужащих США. На фоне этого Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.

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      Марина Совина
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