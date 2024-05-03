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14:05, 3 мая 2024Спорт

Тарасова прокомментировала слова Жулина о выступлениях полупьяных фигуристов

Тарасова про слова Жулина о выступлениях полупьяных фигуристов: это нонсенс

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о словах Александра Жулина про выступления фигуристов в нетрезвом виде. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что никогда не слышала о таком. «Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет. Для меня это нонсенс», — подчеркнула специалист.

Ранее Жулин рассказал, что в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупались для «отрыва» после соревнований. «Почему на показательных все катаются как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — отметил он.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также были отменены международные турниры на территории двух стран.

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