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17:42, 3 мая 2024Спорт

Тихонов оценил дисквалификацию за призыв отправить женщину-арбитра в Махачкалу

Тихонов не признал вину в дискриминации женщины-судьи по половому признаку

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов оценил пятиматчевую дисквалификацию за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной, работавшей на матче Первой лиги против «СКА-Хабаровск». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, его наказали за дискриминацию по половому признаку, однако вину он не признает. «Важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: "Почему назначили мужчину?" За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — поинтересовался Тихонов.

Тихонова дисквалифицировали ранее 3 мая, решение принял КДК РФС. 20 апреля «Енисей» в гостях уступил «СКА-Хабаровск» со счетом 0:3. На игре работала судейская бригада Опейкиной. После встречи Тихонов раскритиковал арбитра и призвал отправить ее тренироваться в Махачкалу.

Тихонов возглавляет «Енисей» с января 2024 года. Красноярцы занимают девятое место в турнирной таблице Первой лиги.

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      Алексей Гусев
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