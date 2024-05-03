Российского футбольного тренера наказали за критику женщины-арбитра

Тренера «Енисея» Тихонова отстранили на пять матчей за критику женщины-арбитра

Тренера футбольного клуба «Енисей» Андрея Тихонова отстранили за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, его слова передает ТАСС.

«КДК РФС принял решение за действия, направленные на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Андрея Тихонова на пять матчей Первой лиги», — заявил Григорьянц, добавив, что на две игры распространяется условное наказание.

20 апреля «Енисей» в гостях уступил «СКА-Хабаровск» со счетом 0:3 в матче 28-го тура Первой лиги. На игре работала судейская бригада Опейкиной. После встречи Тихонов раскритиковал арбитра и призвал отправить ее тренироваться в Махачкалу.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В 29 матчах команда из Красноярска набрала 40 очков.