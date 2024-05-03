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10:36, 3 мая 2024Россия

Украина подорвала резервуар с газом в российском регионе

Белгородский глава Гладков: ВСУ подорвали дроном газовый резервуар в Шебекино

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе подорвали газовый резервуар на территориии заправки в Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил глава региона, при атаке на заправке находилась только одна сотрудница, и ей удалось самостоятельно эвакуироваться.

«В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. На месте работают оперативные службы», — уточнил Гладков.

Ранее сегодня, 3 мая, в Белгородской области украинский дрон подорвал припаркованный автомобиль с водителем. Также ВСУ ударили с помощью FPV-дрона по пассажирскому автобусу. В момент атаки внутри транспортного средства были два пассажира и водитель.

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      Марк Леонов
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