Украина подорвала резервуар с газом в российском регионе

Белгородский глава Гладков: ВСУ подорвали дроном газовый резервуар в Шебекино

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе подорвали газовый резервуар на территориии заправки в Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил глава региона, при атаке на заправке находилась только одна сотрудница, и ей удалось самостоятельно эвакуироваться.

«В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. На месте работают оперативные службы», — уточнил Гладков.

Ранее сегодня, 3 мая, в Белгородской области украинский дрон подорвал припаркованный автомобиль с водителем. Также ВСУ ударили с помощью FPV-дрона по пассажирскому автобусу. В момент атаки внутри транспортного средства были два пассажира и водитель.