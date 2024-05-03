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07:22, 3 мая 2024Бывший СССР

В Прибалтике нашли могилы погибших на Украине наемников

РИА Новости: в Прибалтике власти скрывают могилы погибших на Украине наемников
СюжетРоссийские войска

Фото: Thomas Peter / Reuters

На кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, однако власти скрывают истинные потери. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналист посетил военное кладбище Антакальнио в Вильнюсе. В частности, там покоится первый ликвидированный на Украине литовский наемник Тадас Тумас.

Ранее российские войска нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого Минобороны России сообщало об атаке на базу иностранных наемников в районе города Мерефа. До этого в Харьковской области также заявили, что по объектам близ Мерефы был нанесен удар, которому подверглись железнодорожный состав с бойцами ВСУ и завод по производству беспилотников.

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      Евгений Силаев
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