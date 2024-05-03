РИА Новости: в Прибалтике власти скрывают могилы погибших на Украине наемников

На кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, однако власти скрывают истинные потери. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналист посетил военное кладбище Антакальнио в Вильнюсе. В частности, там покоится первый ликвидированный на Украине литовский наемник Тадас Тумас.

Ранее российские войска нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого Минобороны России сообщало об атаке на базу иностранных наемников в районе города Мерефа. До этого в Харьковской области также заявили, что по объектам близ Мерефы был нанесен удар, которому подверглись железнодорожный состав с бойцами ВСУ и завод по производству беспилотников.