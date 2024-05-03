В США назвали проблемный истребитель одним из лучших

TNI: испытывающий проблемы F-35 назвали одним из лучших истребителей

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который испытывает проблемы с надежностью, назвали одним из лучших самолетов США. Об этом пишет The National Interest (TNI).

Счетная палата США в недавнем отчете подчеркнула, что стоимость эксплуатации самолетов семейства F-35 растет, но используют их все реже. В документе отметили, что за последние пять лет способность парка F-35 выполнять задачи снизилась.

Министр обороны США Ллойд Остин выступил в защиту программы F-35 во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. «Это один из лучших самолетов в нашем арсенале», — сказал он. При этом министр согласился с критикой Счетной палаты и подчеркнул, что меры по устранению проблем предпринимают.

В конце марта стало известно, что истребители F-35A Lightning II запустили в серийное производство спустя 22 года после начала разработки.

В феврале издание Breaking Defense писало, что в 2029 году F-35 получат модернизированные двигатели F135, которые разрабатывает компания Pratt & Whitney в рамках программы Engine Core Upgrade.