Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

2 мая в течение дня российская система противовоздушной обороны несколько раз срабатывала в Белгородской области. Так, первый беспилотник перехватили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Кроме того, по одному дрону поразили в 14:50 и 15:10.

В ночь на 1 мая на территории Воронежской области было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — в пригороде Воронежа. В результате атаки никто не пострадал.