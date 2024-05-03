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03:38, 3 мая 2024Россия

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

2 мая в течение дня российская система противовоздушной обороны несколько раз срабатывала в Белгородской области. Так, первый беспилотник перехватили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Кроме того, по одному дрону поразили в 14:50 и 15:10.

В ночь на 1 мая на территории Воронежской области было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — в пригороде Воронежа. В результате атаки никто не пострадал.

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      Марина Совина
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