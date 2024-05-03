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15:51, 3 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

Спикер ВСУ Евлаш: Украина планирует использовать F-16 вместе со старой авиацией

Фото: Master Sgt. Andy Dunaway / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют применять американские многоцелевые истребители F-16 в комбинации со старой авиацией. Об их будущем возможном применении высказался спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает украинское агентство УНИАН.

По его словам, F-16 планируют использовать вместе с истребителями Су-27 и МиГ-29. Евлаш отметил, что подобные учения уже проходили в 2000-х годах. При этом он заявил, что в ВСУ хотели бы переоборудовать украинский парк воздушных судов как можно скорее.

«Это было бы проще и в обслуживании, и эффективнее в применении. Но сейчас будем исходить уже непосредственно из того, что есть», — добавил спикер.

Ранее Евлаш сообщал, что первые F-16 появятся на Украине приблизительно после Пасхи. Он также говорил, что ВСУ готовы получать даже неисправные американские истребители.

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      Алевтина Запольская
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