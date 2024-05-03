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12:35, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Ивлеева высказалась о «голой вечеринке»

Ивлеева назвала голую вечеринку мероприятием, которое прошло не в то время

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева назвала скандальную «голую вечеринку» мероприятием, которое было организовано в неподходящее время. На эту тему она высказалась в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову, которое вышло на YouTube.

«Мне бы хотелось ответить коротко: это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте», — заявила она, комментируя вопрос Третьякова о вечеринке.

Ивлеева добавила, что после скандала решила «уйти в режим тишины», чтобы в том числе поправить психологическое состояние.

При этом, по мнению блогерши, критика, которая обрушилась на нее после организации мероприятия, вышла за пределы нормы. «Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение равно приговору. Без объяснения причин, без выяснения каких-либо подробностей», — отметила она.

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Блогерша также заверила, что все публикации в ее Telegram-канале, выложенные после скандала, она делала сама и по своей инициативе.

В том же интервью Ивлеева высказалась об эмиграции. Она заявила, что ей никогда не хотелось уезжать из России. Кроме того, блогерша заявила, что в свой день рождения посетила Донбасс.

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе. Посетители, согласно дресс-коду, были одеты в откровенные наряды. После того, как фото с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Участники вечеринки лишились рекламных и телевизионных контрактов, а Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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      Маргарита Щигарева
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