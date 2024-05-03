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11:43, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Ивлеева высказалась об эмиграции

Блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что никогда не хотела покидать Россию

Кадр: «Лука Ебков» / YouTube

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что ей никогда не хотелось уезжать из России. О возможной эмиграции она высказалась в интервью блогеру и предпринимателю Андрею Третьякову, доступном на YouTube.

«Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня все: и друзья, и семья, и бизнес, работа, аудитория, в конце концов?» — сказала Ивлеева, отвечая на вопрос Третьякова о том, хотела бы она уехать из страны.

Также Ивлеева вспомнила, что в январе в сети появилась информации о том, что она уехала в Дубай. По словам блогерши, эти новости она и ее семья узнали, когда праздновали Рождество в Санкт-Петербурге. «Мы сидели, это читали, я думаю: зачем это писать? Зачем так поступать с человеком?» — посетовала телеведущая.

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Ранее Ивлеева рассказала, что на свой день рождения поехала в Донбасс. Она заявила, что хотела совершить этот визит без лишнего внимания СМИ и комментариев в сети.

В начале января появилась информация о том, что Ивлеева покинула Россию после «голой вечеринки». Позднее блогерша опубликовала ролик, снятый в Санкт-Петербурге. Она заявила, что находится в городе с семьей.

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, состоялась в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе. Посетители, согласно дресс-коду, были одеты в откровенные наряды. После того как фото с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Участники вечеринки лишились рекламных и телевизионных контрактов, а Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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