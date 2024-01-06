Ивлеева выложила первый ролик после сообщений о ее отъезде из России

Блогерша Ивлеева выложила видео из Санкт-Петербурга

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева выложила первое видео после сообщений о ее отъезде из России за границу. Ролик появился в ее Telegram-канале.

На видео Ивлеева заявила, что находится в Санкт-Петербурге, где проводит новогодние праздники с семьей и друзьями. Телеведущая поздравила поклонников с Новым годом и наступающим Рождеством и назвала праздники отличным временем, когда можно «отдохнуть и перезагрузиться».

«Рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с близкими и родными. Берегите себя. Скучаю. И до скорой встречи», — сказала блогерша.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева уехала из России. По ее данным, Ивлеева покинула страну, потому что «опасается последствий» из-за голой вечеринки, которая прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря.