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18:14, 6 января 2024Интернет и СМИ

Ивлеева выложила первый ролик после сообщений о ее отъезде из России

Блогерша Ивлеева выложила видео из Санкт-Петербурга

Кадр: Telegram-канал «Настя Ивлеева»

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева выложила первое видео после сообщений о ее отъезде из России за границу. Ролик появился в ее Telegram-канале.

На видео Ивлеева заявила, что находится в Санкт-Петербурге, где проводит новогодние праздники с семьей и друзьями. Телеведущая поздравила поклонников с Новым годом и наступающим Рождеством и назвала праздники отличным временем, когда можно «отдохнуть и перезагрузиться».

«Рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с близкими и родными. Берегите себя. Скучаю. И до скорой встречи», — сказала блогерша.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева уехала из России. По ее данным, Ивлеева покинула страну, потому что «опасается последствий» из-за голой вечеринки, которая прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря.

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      Никита Савин
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