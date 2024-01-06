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17:17, 6 января 2024Интернет и СМИ

Ивлеева уехала из России

Журналистка Собчак сообщила, что блогерша Ивлеева уехала из России

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда / ТАСС

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева уехала из России после устроенной голой вечеринки. Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

По ее данным, Ивлеева покинула страну, потому что «опасается последствий».

Кроме того, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, был повторно задержан по статье о мелком хулиганстве. Исполнитель должен был выйти на свободу 5 января, отбыв наказание в виде 15 суток административного ареста. По информации Собчак, сразу после выхода он был задержан повторно. Теперь артиста ждет новый суд.

22 декабря Vacio обязали выплатить административный штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовали на 15 суток. Известно, что музыкант появился на вечеринке телеведущей практически полностью голым.

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Ранее Собчак поддержала Ивлееву на фоне проверок, которые начались после голой вечеринки. «Ты ничего этого не заслуживаешь», — написала она, обращаясь к блогерше.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Среди ее участников оказались многие звезды российского шоу-бизнеса.

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