Журналистка Собчак сообщила, что блогерша Ивлеева уехала из России

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева уехала из России после устроенной голой вечеринки. Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

По ее данным, Ивлеева покинула страну, потому что «опасается последствий».

Кроме того, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, был повторно задержан по статье о мелком хулиганстве. Исполнитель должен был выйти на свободу 5 января, отбыв наказание в виде 15 суток административного ареста. По информации Собчак, сразу после выхода он был задержан повторно. Теперь артиста ждет новый суд.

22 декабря Vacio обязали выплатить административный штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовали на 15 суток. Известно, что музыкант появился на вечеринке телеведущей практически полностью голым.

Ранее Собчак поддержала Ивлееву на фоне проверок, которые начались после голой вечеринки. «Ты ничего этого не заслуживаешь», — написала она, обращаясь к блогерше.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Среди ее участников оказались многие звезды российского шоу-бизнеса.