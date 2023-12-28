Ксения Собчак поддержала Ивлееву на фоне проверок из-за голой вечеринки

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поддержала блогершу Анастасию Ивлееву на фоне проверок, которые начались после голой вечеринки. На эту тему она высказалась в комментариях под постом Ивлеевой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю и я с тобой. И это неправда, что ты одна», — написала Собак. Журналистка также выразила надежду на то, что «все пройдет».

Ранее Ивлеева записала видеообращение после голой вечеринки в ночном клубе столицы. Блогерша заявила, что полностью заслуживает того, что сейчас с ней случилось. «Мне приходится в одиночку справляться со всеми трудностями», — сказала она.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Среди ее участников оказались многие звезды российского шоу-бизнеса, а дресс-код предполагал оголение отдельных частей тела.

Оказавшиеся в сети фото и видео с вечеринки вызвали скандал, который прокомментировали в Кремле и МИД. Федеральная налоговая служба России начала проверку блогерши.