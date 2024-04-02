Советник Шойгу нашел истинный смысл «голой вечеринки» Ивлеевой. Минобороны сочло мероприятие актом ментальной агрессии

Советник Шойгу назвал голую вечеринку Ивлеевой актом агрессии против России

«Голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», стала одним из примеров ментальной агрессии против России. На это в аналитическом журнале «Арсенал Отечества» указал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Он объяснил, что авторами таких методик являются США и НАТО. Они разрабатывают подобные инструменты в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны Соединенных Штатов.

Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит Андрей Ильницкий советник министра обороны РФ

Эксперт пояснил, что в современных конфликтах поражение ментальной сферы противника значит даже больше, чем контроль территорий. Среди прочего противники России внедряют в общество идеологические платформы деградации и безответственности, что приводит к стиранию национальной истории и культуры, деидеологизации общества, доминированию меньшинств и имитации легитимной власти.

В США разработали способ разрушения России

Ранее бывший исполняющий обязанности директора разведывательного управления министерства обороны Дэвид Шедд и советник Центра честности СМИ имени Бариша при Фонде защиты демократий Ивана Страндер пришли к выводу, что антироссийская пропаганда США должна строиться на национализме, игре на чувствах этнических меньшинств и высмеивании официальной позиции правительства РФ.

В первую очередь, по мнению авторов, американским центрам информационных операций следует учитывать, что большая часть граждан России верят в возможность своей страны стать великой и продать им американскую мечту, как это было раньше, теперь им трудно. К тому же в России значительно вырос уровень жизни. По этой причине, считают они, необходимо сконцентрироваться на разрушении национальной гордости россиян.

В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, почему Москве бессмысленно вести войну пропаганды против США. По его словам, выиграть в данном противостоянии с Вашингтоном, который контролирует крупнейшие мировые СМИ, почти невозможно. «В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские», — заявил он. Российский лидер добавил, что при этом можно засветить свои источники информации, не добившись никаких результатов.

Традиционные ценности для России назвали вопросом жизни и смерти

21 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что традиционные ценности являются для России буквально вопросом жизни и смерти. Он подчеркнул, что нужно заниматься в хорошем смысле пропагандой семьи, рождения детей и многодетных семей, и отметил, что эти вещи должны становиться модными.

С нашей территорией нас должно становиться больше. У нас за Уралом всего семь миллионов человек живет. Мы должны рожать детей Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

«Мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении своей жизни, которые должны быть одинаково комфортны», — сказал пресс-секретарь президента страны. Песков добавил, что по всем перечисленным направлениям сейчас ведется планомерная работа, отметив, что «это здорово».

В 2022 году уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова выступила с предложением законодательно запретить в России распространение информации, которая ставила бы под сомнение традиционные семейные ценности. Детский омбудсмен отметила, что такая мера необходима наряду с запретом о распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.