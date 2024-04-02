В Минобороны объяснили истинный смысл «голой вечеринки» Ивлеевой

Советник Шойгу Ильницкий: «голая вечеринка» стала ментальной агрессией против РФ

«Голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор», была одним из примеров ментальной агрессии против России. На это в аналитическом журнале «Арсенал Отечества» указал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, пишет РИА Новости.

Он объяснил, что подобные инструменты агрессии США и НАТО разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов.

Среди прочего, противники России внедряют в общество идеологические платформы деградации и безответственности, что приводит к стиранию национальной истории и культуры, деидеологизации общества, доминированию меньшинств и имитации легитимной власти. «Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — отметил советник Шойгу. Он добавил, что в современных конфликтах поражение ментальной сферы противника значит даже больше, чем контроль территорий.

Вечеринка Ивлеевой прошла в декабре 2023 года. В первый день на праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фото и видео с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность.