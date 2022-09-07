В США рассказали о способах борьбы с Россией с помощью пропаганды

Politico: антироссийская пропаганда США должна строиться на юморе и национализме

Антироссийская пропаганда США должна строиться на национализме, игре на чувствах этнических меньшинств и высмеивании официальной позиции правительства РФ. Об этом написали в статье для издания Politico бывший исполняющий обязанности директора разведывательного управления министерства обороны Дэвид Шедд и советник Центра честности СМИ имени Бариша при Фонде защиты демократий Ивана Страндер.

В первую очередь, по мнению авторов, американским центрам информационных операций следует учитывать, что большая часть граждан России верят в возможность своей страны стать великой, и продать им американскую мечту, как это было раньше, теперь им трудно. К тому же в России значительно вырос уровень жизни.

По этой причине, считают авторы колонки, необходимо сконцентрироваться на разрушении национальной гордости россиян. Шедд и Страндер советуют рассказывать гражданам России, как их страна проигрывает в конфликте с Украиной, а государство захватывает коррупция. Таким образом, считают американцы, патриоты начнут быстро терять веру в свое правительство.

Россия, как многонациональная страна, очень чувствительна к настроениям этнических меньшинств, живущих на ее территории, отметили авторы. Постоянные сюжеты о дискриминации этнических меньшинств федеральным правительством помогут разобщить Россию, настроить народы друг против друга.

К тому же американской и другим западным разведкам стоит чаще обращаться к юмору, который имеет широкую популярность у российского массового зрителя и слушателя. Так, стоит чаще высмеивать инициативы и позицию российского правительства.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Как отметил Киссинджер, частично ответственность за возможное развитие событий лежит и на Вашингтоне. Все, что могут сделать в данной ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для разрешения ситуации, считает он.