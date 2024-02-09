Путин объяснил бессмысленность войны пропаганды с США

Путин: в войне пропаганды с США сложно победить и можно засветить свои источники

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, объяснил, почему Москве бессмысленно вести войну пропаганды против США. По его словам, выиграть в данном противостоянии с Вашингтоном, который контролирует крупнейшие мировые СМИ, почти невозможно.

«В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские», — заявил он.

Российский лидер также добавил, что при этом можно засветить свои источники информации, не добившись никаких результатов.

Ранее Карлсон рассказал, что отказывается считать многочисленные интервью президента Украины Владимира Зеленского СМИ в США журналистикой, назвав это государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме.