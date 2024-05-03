Захарова сравнила реакцию Запада на трагедию в Одессе и провокацию в Буче

На Западе десять лет не обращали внимание на трагедию в Одессе, в то время как на провокацию в Буче «съехались все». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

«Вы когда-нибудь видели, как генеральный секретарь ООН съездил бы к Дому профсоюзов в Одессе, возложил цветы, пообщался бы с местным населением, с родственниками [пострадавших]? А может быть кто-нибудь из Совета Европы, какая-нибудь делегация, я уж не говорю про руководство? А ОБСЕ? Вот когда на наших глазах была организована инсценировка и кровавая провокация в Буче, туда съехались все», — сравнила реакции Запада дипломат.

По словам Захаровой, Запад проигнорировал произошедшее 2 мая 2014 года в Одессе, потому что там пострадали «не те люди». Еще одной причиной отсутствия реакции на данную трагедию стало то, что в Доме профсоюзов были реальные события, а не «разыгранный сценарий».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России также напомнила об обещаниях президента Украины Владимира Зеленского провести справедливое расследование трагедии в Одессе. Однако, подытожила дипломат, надежда на это «быстро улетучилась».

2 мая 2014 года в Одессе сторонники Евромайдана подожгли Дом профсоюзов, в котором в это время находились активисты Антимайдана. В результате трагедии пострадали около 250 человек, 48 из них не удалось спастись.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал трагедию в Одессе позорной страницей истории Украины. Он подчеркнул, что виновные в произошедшем в Доме профсоюзов должны понести наказание.