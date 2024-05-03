Жулин рассказал о гонорарах российских фигуристов

Жулин заявил, что российские фигуристы финансово не потеряли из-за отстранения

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о гонорарах российских фигуристов.

По словам Жулина, спортсмены не потеряли финансово из-за отстранения, потому что взамен в России провели много других турниров. «Есть ли там миллион рублей? Даже больше. Понятно, что не все старты в году так хорошо оплачиваются, но, в принципе, я говорю, что грех жаловаться. Мы всегда на виду, у нас хорошая посещаемость, поэтому нам платят», — сказал он.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу. Она отметила, что получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на турнирах.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также были отменены международные турниры на территории двух стран.