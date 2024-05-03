Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тейлор Фритц
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Мадрид (м)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Бостон Брюинз
5 мая
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
00:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
00:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 7-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
00:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
16:37, 3 мая 2024Спорт

Жулин рассказал о гонорарах российских фигуристов

Жулин заявил, что российские фигуристы финансово не потеряли из-за отстранения
Александр Жулин

Александр Жулин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о гонорарах российских фигуристов.

По словам Жулина, спортсмены не потеряли финансово из-за отстранения, потому что взамен в России провели много других турниров. «Есть ли там миллион рублей? Даже больше. Понятно, что не все старты в году так хорошо оплачиваются, но, в принципе, я говорю, что грех жаловаться. Мы всегда на виду, у нас хорошая посещаемость, поэтому нам платят», — сказал он.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу. Она отметила, что получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на турнирах.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также были отменены международные турниры на территории двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В Берлине горит оборонный завод, где производят системы ПВО. Часть города накрыло ядовитым дымом

      Россиянам рассказали об использующих поддельные документы мошенниках

      Обвиненного в расправе над четырехлетним пасынком россиянина арестовали

      Экс-игрок «Локомотива» назвал необходимую для комфортной жизни в Москве сумму

      Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

      Власти Берлина даром отдадут виллу Геббельса с одним условием

      В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

      «Комитет ингушской независимости» внесли в перечень нежелательных организаций

      Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за пыльной бури

      Посетивший около 40 стран российский ведущий оценил перспективу эмиграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше