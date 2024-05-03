Александр Жулин рассказал о снятии с поезда из-за выпитой банки пива

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о том, как его сняли с поезда из-за выпитой банки пива.

По словам специалиста, он с женой и дочкой ехал из Санкт-Петербурга в Москву и решил выпить пива. «Подходит начальник поезда: "У нас поезд безалкогольный, не пейте, пожалуйста". Я: "Ну, у меня тут глоток остался, сейчас допью". Она: "Я вас предупредила"», — рассказал Жулин.

После этого, по словам тренера, на станции Бологое зашли два человека с автоматами и вывели его вместе с женой и дочкой из поезда. Всех доставили в отделение полиции, где майор пообещал проверить информацию о задержанных. «Он меня проверил, подошел: "Саня, мне там сказали, что ты нормальный чувак, мы тебя отпускаем, не парься". А у меня дочка плачет», — вспомнил бывший фигурист.

Ранее Жулин рассказал, что в день произвольной программы на чемпионатах мира фигуристы закупались для «отрыва» после соревнований. «Почему на показательных все катаются как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — отметил он.