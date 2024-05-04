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МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
21:27, 4 мая 2024Спорт

«Краснодар» упустил возможность возглавить турнирную таблицу РПЛ

«Краснодар» проиграл «Ахмату» со счетом 0:1 в матче 27-го тура РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей забитым мячом на 46-й минуте отметился нападающий Мохамед Конате.

Из-за проигрыша «Краснодар» упустил возможность возглавить турнирную таблицу РПЛ. Команда с 50 очками располагается на второй строчке и уступает «Зениту», у которого столько же очков, только по числу выигранных матчей. «Ахмат» набрал 32 очка и идет на 10-м месте.

В другом матче игрового дня «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу». Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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