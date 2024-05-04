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11:57, 4 мая 2024Спорт

Уехавший в США фигурист рассказал о тоске по России

Уехавший в США фигурист Иван Десятов заявил, что скучает по друзьям из России

Фото: Tony Avelar / AP

Бывший российский фигурист Иван Десятов, уехавший в США, рассказал о тоске по России. Его слова приводит A Divine Sport.

Спортсмен заявил, что в США можно привыкнуть к культуре и языку, однако очень тяжело находиться без своих друзей. «Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я познакомился со многими русскоязычными людьми», — рассказал он. Десятов добавил, что общается с выходцами с Украины.

В июне 2023 года Десятов объяснил отъезд в США. Спортсмен заявил, что главной причиной переезда было желание представлять себя на международном уровне, так как ни Белоруссия, ни Россия не могут делать этого в данный момент.

Десятов выступает в танцах на льду. До 2021 года он вместе с партнершей Екатериной Андреевой выступал за Россию. Затем год пара представляла Белоруссию и стала победителем первенства страны среди юниоров. В июне 2022 года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в Штатах.

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      Анастасия Борисова
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