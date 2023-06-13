Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Полина Кудерметова
2:0
Завершен
Юань Юэ
Хертогенбосх (ж)
Евгения Родина
0:2
Завершен
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Денвер Наггетс
94:89
Завершен
Майами Хит
НБА - плей-офф|Финал. 5-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Юлия Грабер
1:2
Завершен
Дарья Касаткина
Рим (ж)
14:20, 13 июня 2023Спорт

Бывший российский фигурист объяснил отъезд в США

Фигурист Иван Десятов заявил, что переехал в США ради международных турниров

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший российский фигурист Иван Десятов объяснил отъезд в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что главной причиной переезда было желание представлять себя на международном уровне, так как ни Белоруссия, ни Россия не могут делать этого в данный момент. Он подчеркнул, что в США может принимать участие в крупных турнирах. «Это в большей степени контролируемо мной, чем какой-то ситуацией в мире», — добавил Десятов.

Десятов выступает в танцах на льду. До 2021 года он вместе с партнершей Екатериной Андреевой выступал за Россию. Затем год пара представляла Белоруссию и стала победителем первенства страны среди юниоров. В июне 2022 года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в Штатах.

11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что оставит в силе запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Срок действия этого постановления не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета на турнирах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили Leopard и Bradley. Почему западная техника пока не помогает ВСУ в контрнаступлении?
    Описан матерный диалог Чубайса с охранником Ельцина о «коробке из-под ксерокса»
    Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря
    Парикмахер назвала три незаметные портящие волосы ошибки
    В России спрогнозировали подорожание бензина
    Стало известно об ухудшении состояния актрисы Федосеевой-Шукшиной
    Акции Apple рекордно подорожали
    Стюардесса поделилась способами обнаружения скрытых камер в номере отеля
    Оценены последствия столкновения танкеров на реке Лена
    Джонсон прокомментировал будущее возвращение фразой из «Терминатора»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.