Бывший российский фигурист объяснил отъезд в США

Фигурист Иван Десятов заявил, что переехал в США ради международных турниров

Бывший российский фигурист Иван Десятов объяснил отъезд в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что главной причиной переезда было желание представлять себя на международном уровне, так как ни Белоруссия, ни Россия не могут делать этого в данный момент. Он подчеркнул, что в США может принимать участие в крупных турнирах. «Это в большей степени контролируемо мной, чем какой-то ситуацией в мире», — добавил Десятов.

Десятов выступает в танцах на льду. До 2021 года он вместе с партнершей Екатериной Андреевой выступал за Россию. Затем год пара представляла Белоруссию и стала победителем первенства страны среди юниоров. В июне 2022 года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в Штатах.

11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что оставит в силе запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Срок действия этого постановления не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета на турнирах.

