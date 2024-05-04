В РФС рассказали о позиции по отстранению сборной Израиля

В РФС назвали двойными стандартами ситуацию с отстранением России и Израиля

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о позиции по отстранению сборной Израиля. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Митрофанов назвал двойными стандартами ситуацию с отстранением России и Израиля. При этом в РФС не выступают за бан Израиля. «Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая», — добавил генсек организации.

В декабре 2023 года президент РФС Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций к сборной Израиля. Он заявил, что в ФИФА и УЕФА развели руками в ответ на вопрос о стране.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.