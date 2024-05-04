Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
3:0
Завершен
Борнмут
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Оренбург
1:0
Перерыв
live
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Реал Мадрид
0:0
1-й тайм
live
Кадис
Испания - Примера|34-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
17:44, 4 мая 2024Спорт

Во Франции объяснили возвращение в сборную игрока из КХЛ

Минспорт Франции: игрока КХЛ Да Косту вернули в сборную из-за нейтралитета
Стефан Да Коста

Стефан Да Коста. Фото: David W Cerny / Reuters

В Министерстве спорта Франции объяснили, почему игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Стефана Да Косту вернули в состав национальной команды. Заявление министерства приводит L'Équipe.

«Да Коста играет в России уже давно, его выступления там начались еще до спецоперации. Его нейтралитет позволяет федерации вызвать его в сборную для участия в чемпионате мира-2024», — говорится в сообщении. Отмечается, что, по мнению министра спорта Амели Удеа-Кастеры, каждая ситуация должна оцениваться в индивидуальном порядке.

Да Коста выступает в России с 2014 года (с перерывом в 2017-2018 годах).
С 2021-го он защищает цвета екатеринбургского «Автомобилиста». Предыдущие два чемпионата мира хоккеист пропустил из-за игры в России.

Чемпионат мира по хоккею-2024 пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований. Ряд европейских федераций также отказался от вызова игроков из КХЛ в состав национальных команд.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко. Двух президентов Украины разыскивают по неназванной статье УК

      Спасатели начали поиски заблудившихся на Эльбрусе туристов из Москвы

      В США заявили о подготовке государственного переворота у границ России

      Из европейских библиотек изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг

      В Крыму призвали Запад принять позицию литовского политика о статусе полуострова

      В Молдавии по запросу России задержали помощника украинского депутата

      Во Франции объяснили возвращение в сборную игрока из КХЛ

      Желавший полюбоваться закатом пассажир поезда устроил поножовщину

      В Одессе и Николаевской области произошли взрывы

      Жена спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО. Она заявила, что военный погиб еще в 2007 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше