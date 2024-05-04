Во Франции объяснили возвращение в сборную игрока из КХЛ

Минспорт Франции: игрока КХЛ Да Косту вернули в сборную из-за нейтралитета

В Министерстве спорта Франции объяснили, почему игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Стефана Да Косту вернули в состав национальной команды. Заявление министерства приводит L'Équipe.

«Да Коста играет в России уже давно, его выступления там начались еще до спецоперации. Его нейтралитет позволяет федерации вызвать его в сборную для участия в чемпионате мира-2024», — говорится в сообщении. Отмечается, что, по мнению министра спорта Амели Удеа-Кастеры, каждая ситуация должна оцениваться в индивидуальном порядке.

Да Коста выступает в России с 2014 года (с перерывом в 2017-2018 годах).

С 2021-го он защищает цвета екатеринбургского «Автомобилиста». Предыдущие два чемпионата мира хоккеист пропустил из-за игры в России.

Чемпионат мира по хоккею-2024 пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований. Ряд европейских федераций также отказался от вызова игроков из КХЛ в состав национальных команд.