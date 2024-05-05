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16:25, 5 мая 2024Интернет и СМИ

Бородина пожаловалась на болезнь дочерей в США

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на болезнь дочерей Теоны и Маруси

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.cm

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на болезнь дочерей Теоны и Маруси, которые находятся в Нью-Йорке, США. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда рассказала, что у детей поднялась температура, однако большинство необходимых лекарств в стране выдают только по рецепту.

«Я думала, буду вам красивые виды показывать, а вместо этого одни таблетки. По очереди получается сбивать температуру то одной, то другой. Но всегда, когда поднимается, то высокая: 38, 38.5. Когда один болеет — тяжко, а когда сразу двое?» — посетовала она.

В апреле Бородина пожаловалась на капризное поведение певицы Анны Седоковой, а также рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, во время участия артистов в шоу «Последний герой». Она отметила, что в рамках проекта участникам действительно приходилось выживать.

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      Екатерина Ештокина
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