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16:51, 5 мая 2024Спорт

Дзюбе посоветовали уйти из РПЛ

Экс-советник владельца «Спартака» Камоцци: Дзюба не соответствует уровню лиги

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе надо покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом пишет «РБ Спорт».

«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», — сказал Камоцци.

В нынешнем сезоне РПЛ 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2023/2024 с опцией продления еще на сезон.

Ранее стало известно о намерении «Локомотива» избавиться от Дзюбы после завершения этого сезона. Отмечалось, что во время разговора главный тренер московской команды Михаил Галактионов заявил Дзюбе, что не ставит его в состав не потому, что не хочет его там видеть, а потому, что тот не в форме.

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      Илья Костин
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