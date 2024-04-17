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17:42, 17 апреля 2024Спорт

Стало известно о намерении «Локомотива» избавиться от Дзюбы

Журналист Карпов: руководство «Локомотива» захотело ухода футболиста Дзюбы летом
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Локомотив» намерен по окончании сезона избавиться от нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Как стало известно источнику, руководство железнодорожников захотело, чтобы футболист ушел из клуба предстоящим летом. Из-за разногласий вокруг Дзюбы команду также покинет тренер нападающих Валерий Климов.

Отмечается, что во время разговора главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил Дзюбе, что не ставит его в состав не потому, что не хочет его там видеть, а потому, что тот не в форме. При этом в соглашении форварда есть условие автоматического продления, для которого необходимо сделать 10 результативных действий. На счету футболиста 4 забитых гола и 4 передачи.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Дзюба хочет перейти в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». С 1 января 2024-го команду возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. Текущий контракт с 35-летним игроком рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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      Дарья Коршунова
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