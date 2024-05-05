Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
Сегодня
16:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Динамо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Ливерпуль
Сегодня
18:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Мадрид (м)
Рома
Сегодня
21:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|35-й тур
09:39, 5 мая 2024Спорт

Месси сделал пять голевых передач в одном матче

Лионель Месси впервые в карьере сделал пять голевых передач за матч

Фото: Nathan Ray / Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси впервые в карьере сделал пять голевых передач в одном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Месси пять раз ассистировал партнерам во встрече Главной лиги футбола (MLS) против «Нью-Йорк Ред Буллc», в котором его команда победила со счетом 6:2. Также в активе аргентинца один забитый мяч.

Месси стал первым игроком в истории MLS, которому удалось сделать пять результативных передач в одном матче. Кроме того, он первым в лиге набрал шесть очков за одну игру.

24 февраля стало известно, что Месси оказался самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет Месси опередил экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно возможно». В Киеве порассуждали об отправке западных войск на Украину для помощи ВСУ

      Зеленский заявил о поддержке Украины Богом

      В Запорожье сообщили о переходе села Работино в серую зону

      Российские военные сбили польский беспилотник ВСУ

      Для Бивола нашли нового соперника на титульный бой

      В Белом доме заявили о стремлении Украины начать новое контрнаступление

      Россия пригрозила Прибалтике жестким ответом за враждебные действия

      Месси сделал пять голевых передач в одном матче

      Рогов высказался об объявлении Зеленского в розыск

      Россияне назвали наиболее подходящий автомобиль для путешествий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше