Месси сделал пять голевых передач в одном матче

Лионель Месси впервые в карьере сделал пять голевых передач за матч

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси впервые в карьере сделал пять голевых передач в одном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Месси пять раз ассистировал партнерам во встрече Главной лиги футбола (MLS) против «Нью-Йорк Ред Буллc», в котором его команда победила со счетом 6:2. Также в активе аргентинца один забитый мяч.

Месси стал первым игроком в истории MLS, которому удалось сделать пять результативных передач в одном матче. Кроме того, он первым в лиге набрал шесть очков за одну игру.

24 февраля стало известно, что Месси оказался самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет Месси опередил экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.