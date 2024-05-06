В России высказались об ударе ВСУ по автобусам с людьми

Сенатор Карасин: виновные в ударах по мирным районам РФ понесут наказание

Атака дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «ГАЗели» и легковой автомобиль, перевозившие мирных граждан, в Борисовском районе Белгородской области доказывает, что Россия имеет дело с террористическим и криминальным режимом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался об ударе ВСУ.

Это лишний раз доказывает, что мы имеем дело с террористическим и криминальным режимом. Потому что бьют без разбора по нашим приграничным районам. Погибают мирные люди — дети, женщины, старики Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Мы все это, естественно, будем фиксировать, и виновные, те, кто принимает решение о направлении таких дронов-убийц на мирные наши районы, понесут наказание. И эта работа уже началась. Она находится в продвинутой стадии. Я имею в виду сбор фактов, анализ их», — сообщил Карасин.

По словам сенатора, работой занимаются и Министерство юстиции, и Генеральная прокуратура, и Министерство иностранных дел, и парламентарии.

«Это акты массового терроризма, с которым надо бороться. И на этих примерах надо научить международное сообщество, что это недопустимо», — заключил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе ВСУ на две «ГАЗели» и легковой автомобиль в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Оперштаб российского региона добавил, что шесть человек погибли.

