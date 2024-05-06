Чемпион мира по биатлону раскрыл отношение к желающим выступить на ОИ россиянам

Экс-биатлонист Черезов заявил, что будет болеть за россиян, выступающих на ОИ

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов раскрыл отношение к российским спортсменам, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам экс-биатлониста, он ничего не имеет против таких атлетов. «Я буду за них болеть, буду их поддерживать. Здесь спортсмен принимает решение сам», — заявил Черезов.

Россиянин также оценил условия допуска соотечественников до Игр. «Если раньше нас просто допускали без флага и гимна, то теперь условия стали унизительными. Нам предлагают чуть ли не отрешение от Родины!» — подчеркнул Черезов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.