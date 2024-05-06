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15:47, 6 мая 2024Мир

Названо главное политическое последствие ядерных учений России

Политолог Блохин: ядерные учения России призваны «охладить пыл» Запада

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал главное политическое последствие грядущих ядерных учений России. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ядерные учения России призваны «охладить пыл» Запада и добавил, что после этих учений риторика Запада станет менее агрессивной.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).

«Главная цель этих учений — это остудить их горячие головы. Западные политику продолжают говорить о своих планах отправить воинский контингент НАТО на Украину. Такое решение станет риском начала третьей мировой войны с использованием ядерного оружия. (...) Это ответ на такое информационно-психологическое давление, а также ответ на их поэтапные выходы США из договоров стратегической стабильности», — считает Блохин.

После этих учений риторика, я думаю, у Запада будет не такой агрессивной

Константин Блохинполитолог

По мнению эксперта, демонстрация силы со стороны России призвана «охладить пыл горячих голов». При этом он усомнился в том, что ядерные учения приведут к снижению поддержки Украины Западом.

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Комментируя предстоящие учения, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России. По его словам, решение России связано с заявлениями западных лидеров по отправке войск на Украину.

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      Кирилл Садовский
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