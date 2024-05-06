Дания расширит военное присутствие в Арктике

Министерство обороны Дании: Копенгаген расширит военное присутствие в Арктике

Копенгаген расширит военное присутствие в Гренландии и арктическом регионе, заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Его цитирует ТАСС.

«Укрепление возможностей Вооруженных сил по решению задач в Гренландии и Кангерлуссуаке имеет важнейшее значение для безопасности», — сказал глава ведомства, отметив, что королевство особенно будет развивать военный аэродром в Кангерлуссуаке на гренландском побережье.

Ранее командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен призвал страны НАТО «надежно удержать» Россию от нападения на альянс на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону.